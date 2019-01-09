İmamoğlu, Erdoğan ile Görüşme Tarihini Açıkladı (1)
1 saat önce
Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK - İstanbul DHA - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı.
Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK - İstanbul DHA - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı.
Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'yi ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:33 Kaynak: DHA
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