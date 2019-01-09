İmamoğlu, Erdoğan ile Görüşme Tarihini Açıkladı (2)
2 saat önce
Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK - İstanbul DHA - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:26 Kaynak: DHA
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