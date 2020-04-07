İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Son Dakika
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İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi

26 dakika önce

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazeteci Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili, "Bir gazetecinin bunu eleştirmesi, daha iyi beklentilerini dile getirmesi kadar özgürce bir tutum olamaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Yavuz Oğhan'ın, Akif Beki ve Murat Aksoy ile birlikte sunduğu "Bidebunudinle" kanalına konuk oldu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'a, "Şu anda yapılan birtakım uygulamaları, yardımları sorguluyor. Daha iyisi olması gerektiği konusunda beklentilerini dile getiriyor. Bir gazetecinin daha iyi beklentilerini dile getirmesi kadar özgürce bir tutum olamaz" diyerek destek verdi.

"HER ŞEYDEN ÖNCE ÜZÜNTÜLÜYÜM"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın Fatih Portakal hakkındaki suç duyurusu var, cezaevlerindeki gazeteciler var… Eleştiriye tahammülün daha da azaldığı bir dönem mi yaşanıyor" sorusuyla ilgili şöyle konuştu: "Her şeyden önce üzüntülüyüm. Basında görev yapan, eleştiri hakkını en doğru şekilde kullanan gazetecilere yapılanlarla; tam aksine kalemini ve dilini gerçekten çok kötü kullanan, gazetecilikle bağdaşmayan -tabii ki buna karar verici makam değilim ama en azından bunu kıyaslayabilir durumdayım- insanların sanki bunlar kahramanca sözler gibi muamele görmeleri, hatta seyahatlere eşlik edilip en ön safta oturmaları, açıkçası beni çok üzüyor. Toplum adına ve basın özgürlüğü adına üzüyor.

Öncelikle şunu ifade edeyim. Bütün bu söyleyeceğim şeyler, basına dair, sadece Fatih Portakal'ın şahsına dönük şeyler değil. Zira, bazı kıyaslamaların yapılması lazım. Örneğin benim, sokağa çıkma yasağı konusunda 15 gündür ısrarcı bir tutumum var ve bu tutumum, benim şahsi tutumum değil. Bu tutumumun kaynağı; bana, bilim kurullarının ya da kendi etrafımda, bu işin uzmanı insanların aktardıkları, ayrıca da dünyada örnekleri üzerinden bu günleri bizden daha önce yaşamaya başlayan şehirlerde ve ülkelerde, örnekleri üzerinden aldığımız gerekçelerle verdiğimiz kararın halkımıza duyurulması."

"FATİH PORTAKAL ORADA UYGULAMALARI SORGULUYOR"

Bunu, İstanbul sokaklarını terörist odaklarına teslim etme çabası, beni terörle işbirliği yapmaya kadar getirecek insanların 'gazetecilik' yaptığını düşünüp, bunlara övgüyle bakmak, onları korumak şeklinde bir tavır alan anlayışın tam tersi bir durumla, bugün Fatih Portakal'ın eleştirilerine baktığımızda, -beni de çok eleştiriyor Sayın Portakal bu arada- içinde ne var diye düşünüyorum. İnanın dünden beri bakıyorum ne var içinde diye. Sorguluyor. Neyi sorguluyor? Şu anda yapılan birtakım uygulamaları, yardımları sorguluyor.

Daha iyisi olması gerektiği konusunda beklentilerini dile getiriyor. Bunda özellikle, bir kıyas süreci var ya; dünden beri Tekalif-i Milliye diye, 1921'de verilen halka dönük mesajın, bugünle kıyaslanması sonucu ile ilgili. Mesela o dönemde, Kurtuluş Savaşı'ndayız. Yokluk içindeyiz. Hiçbir şeyimiz yok. Herkes cephede. Birçok insanın evinde, o günün tabiriyle, erkeği kalmamış. İnsanlar hayatlarını kaybetmiş, şehit olmuş. Böyle bir ortamda tekrar diriliş, tekrar bir varoluş mücadelesinde herkesten fedakarlık talebi.

"BİR GAZETECİNİN BUNU ELEŞTİRMESİ KADAR ÖZGÜRCE BİR TUTUM OLAMAZ"

Ama biz bugün hangi ortamdayız? Gazeteci, bu tarafından bakar olaya. Daha düne kadar, 'dünyanın en güçlü ekonomisi, dünyanın en kudretli yönetimi, her şeyiyle hazır, her sıkıntının üstesinden kalkabilecek' diye tariflenen bir ekonomi söylemi var hükümet tarafında. Bu söylemler varken, bunların sahipleri, bunları defalarca her gün tekrarlamışken, bir gazetecinin bunu eleştirmesi, daha iyi beklentilerini dile getirmesi kadar özgürce bir tutum olamaz.

Dünkü kıyaslamaya gelince; bence yanlış bir kıyaslama önüne konmuş. Bunu bence sorgulamalılar. Sayın Cumhurbaşkanı bu söylemi sanki yapmamalıydı gibi geliyor bana. Çünkü, ikisi birbirinden çok farklı. Yoksa milletimiz, fedakarlığını her daim faklı konularda ortaya koymuştur ve koyacaktır da. Şu anda da yapıyor. Ama bir gazetecinin, bu süreci bu şekilde ele alması, eleştirmesi bence çok doğal."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'na tepki gösterenlere, Mustafa Kemal Atatürk'ün kanundan aldığı yetkilere dayanarak Tekalif-i Milliye emirlerini yayımlamasını örnek göstermişti.

Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösteren Fatih Portakal, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:56 

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