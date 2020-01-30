İmamoğlu Erzurum'da çağ kebabı kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu Erzurum'da çağ kebabı kesti - Son Dakika

İmamoğlu Erzurum'da çağ kebabı kesti

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sömestir tatili için ailesiyle birlikte geldiği Erzurum'da çağ kebabı keserek tadına baktı.

İmamoğlu Erzurum'da çağ kebabı kesti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sömestir tatili için ailesiyle birlikte geldiği Erzurum'da çağ kebabı keserek tadına baktı.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 günlük Erzurum tatilinin son gününde kentteki tarihi mekanları gezdi. İlk olarak Rüstem Paşa Bedesteni (Oltu Taşı İmalatçıları) çarşısını gezdikten sonra Erzurum Ulu Camisi'ne gitti, cami çıkışı vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu sevenleri ile hatıra fotoğrafı çekildi.


Cami çıkışından sonra tarihi Çifte Minareler Medresesini giden İmamoğlu, medrese hakkında bilgi aldı. Ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi bakır işleme atölyesine giden İmamoğlu'na Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bakır ibrik hediye etti.


Son olarak Erzurum'un meşhur cağ kebabı işletmesini ziyaret eden İmamoğlu, cağ kebabı kesilen ocağın başına geçti bir yandan cağ kebabı kesti bir taraftan da basın mensuplarına poz verdi.


Yemeğin ardından İmamoğlu ve ailesi kentten ayrıldı. - ERZURUM

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:12 Kaynak: İHA
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