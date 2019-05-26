Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Esenler'de ramazan stantlarını ziyaret etti

İmamoğlu, Esenler'de ramazan stantlarını ziyaret etti

5 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de vatandaşlarla buluştu.

İmamoğlu, Esenler'de ramazan stantlarını ziyaret etti, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de vatandaşlarla buluştu.
İmamoğlu, Esenler Meydanı'nda ramazan dolayısıyla kurulan stantları ziyaret etti.
Bu arada, meydandaki AK Parti ve CHP'li gruplar arasında gerilim yaşandı. Daha sonra polis iki grup arasında güvenlik şeridi oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:38 Kaynak: AA
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Esenler, İmamoğlu, Güncel
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