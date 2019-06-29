İmamoğlu: Esenler Otogarı, yüksek teknoloji merkezi olacak
1 saat önce
İmamoğlu, Esenler Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceklerini belirterek, "Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir.
İmamoğlu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:58
, Esenler
Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceklerini belirterek, "Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine peşkeş mi çekiyor?' diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum." dedi.
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İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum
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