Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Esenler Otogarı, yüksek teknoloji merkezi olacak
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İmamoğlu: Esenler Otogarı, yüksek teknoloji merkezi olacak

1 saat önce

İmamoğlu, Esenler Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceklerini belirterek, "Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir.

İmamoğlu: Esenler Otogarı, yüksek teknoloji merkezi olacak, System.String[]
İmamoğlu, Esenler Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceklerini belirterek, "Bazılarının belki işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine peşkeş mi çekiyor?' diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:58 
Esenler, İmamoğlu, Ekonomi
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