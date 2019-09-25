İmamoğlu, esenyurt'ta bazı projeleri yerinde inceledi

PROJELERİ MUHTARLIKTA İNCELEDİ

İmamoğlu, 6 dönemdir Kıraç Mahallesi Muhtarı olarak görev yapan Mustafa Başboğa'yı da muhtarlık binasında ziyaret etti. Gezdiği projelerin planlarını muhtarlıkta inceleyen İmamoğlu daha sonra Esenyurt sınırları içinden de geçen BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde incelemelerde bulundu. Bölgenin, Yaşam Vadisi olarak önerdikleri alan olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, "BOTAŞ Hattı çevresiyle ilgili neler yapılabilir? Buna çalışalım. Bütünüyle BOTAŞ Hattı'nın park düzenini beraber analiz etmeniz gerekecek. Esenyurt adına potansiyel park alanlarının ve ihtiyaçlarının çözümüne yönelik planlama yapmalıyız. Esenyurt'u birisi boğmuş. O boğanın elinden kurtaralım Esenyurt'u" şeklinde konuştu.

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