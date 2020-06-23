İMAMOĞLU ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA İNCELEME YAPTI - Son Dakika

İMAMOĞLU ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA İNCELEME YAPTI
Haber-Kamera Elif YAVUZ-Harun UYANIKİSTANBUL, DHAİstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.
Haber-Kamera Elif YAVUZ-Harun UYANIKİSTANBUL, DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gel sel felaketinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla konuştu. İmamoğlu, 'Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz inşallah dedi. Vatandaşlara gerekli yardımın yapılacağını belirten İmamoğlu, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:33 Kaynak: DHA
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