İmamoğlu eski ekibinden Aslan'ı İBB'ye aldı - Son Dakika

İmamoğlu, 13 yıldır İBB'de görev yapan ve son 4 yıl Deniz Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten Muhammet Ali Eker'i görevden aldı. Yerine ise Beylikdüzü ekibinde yer alan İlker Aslan'ı atadı. İlker Aslan Beylikdüzü Belediyesi'nde, Ak Partili Belediye Başkanı Yusuf Uzun zamanında, 2011 yılında çalışmaya başlamıştı.

İlker Aslan kimdir?

Kimyager olan Muhammet Ali Eker, 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tezsiz yüksek lisans yaptı, kimya öğretmenliği için pedagojik formasyon aldı.

2007 yılında İBB'ye kimyager olarak girdi. Yaklaşık 8 yıl Çevre Koruma Müdürlüğü'nde çalıştı. 2014 yılı sonunda Deniz Hizmetleri Mürdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak atanan Eker, 2016 yılında Deniz Hizmetleri Müdürü oldu. Görevden alınan Eker, Satınalma Müdüdürlüğü'ne kimyager olarak gönderildi.

- İstanbul