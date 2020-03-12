İmamoğlu: Etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu: Etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu (1) - Son Dakika

İmamoğlu: Etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu (1)

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı.

İmamoğlu: Etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu (1), System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.


Şehir Tiyatroları, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:48 Kaynak: DHA
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