Son Dakika › Güncel › İMAMOĞLU ETKİNLİKLER AY SONUNA KADAR DURDURULDU (1) - Son Dakika
İMAMOĞLU ETKİNLİKLER AY SONUNA KADAR DURDURULDU (1)
13 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:19 Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.
Son Dakika İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı