İMAMOĞLU ETKİNLİKLER AY SONUNA KADAR DURDURULDU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İMAMOĞLU ETKİNLİKLER AY SONUNA KADAR DURDURULDU (1) - Son Dakika

İMAMOĞLU ETKİNLİKLER AY SONUNA KADAR DURDURULDU (1)

13 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı.

İMAMOĞLU ETKİNLİKLER AY SONUNA KADAR DURDURULDU (1), System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.


Şehir Tiyatroları, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
14:28 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
14:28 Gaziantep'te yabani alıç ağaçları yöre halkına gelir sağlayacak
14:27 GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
14:27 Dünya bunu ilk kez yaşamıyor
14:27 Bingöl'de bakım ve onarım çalışmaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 14:33:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İMAMOĞLU ETKİNLİKLER AY SONUNA KADAR DURDURULDU (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]