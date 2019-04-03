Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Euronews'e Konuştu: İbb'ye Kişisel Mülkmüş Gibi Davranmaları Hoş Değil,her Dönemin Sonu …

İmamoğlu Euronews'e Konuştu: İbb'ye Kişisel Mülkmüş Gibi Davranmaları Hoş Değil,her Dönemin Sonu …

41 dakika önce

Geçici seçim sonuçlarına göre İstanbul'un yeni büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, oyların yeniden sayılmasının sonuçları değiştiremeyeceğini söyledi.

Geçici seçim sonuçlarına göre İstanbul'un yeni büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, oyların yeniden sayılmasının sonuçları değiştiremeyeceğini söyledi.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:06 Kaynak: Youtube

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Genel
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