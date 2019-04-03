İmamoğlu Euronews'e Konuştu: İbb'ye Kişisel Mülkmüş Gibi Davranmaları Hoş Değil,her Dönemin Sonu …
41 dakika önce
Geçici seçim sonuçlarına göre İstanbul'un yeni büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, oyların yeniden sayılmasının sonuçları değiştiremeyeceğini söyledi.
Geçici seçim sonuçlarına göre İstanbul
'un yeni büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu
, oyların yeniden sayılmasının sonuçları değiştiremeyeceğini söyledi.…
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:06 Kaynak: Youtube
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