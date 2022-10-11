İmamoğlu, Eyüpsultan'da Pazara Gitti: "Bu Ekonomide, Enflasyonun Farkı Senin Cebinden, Benim Cebinden, Onun Cebinden Çıkıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da Silahtarağa Pazarı'nda vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Pazarcı esnafının pahalılık ve artan maliyetlerle ilgili dert yanması üzerine İmamoğlu, "Mazotta geçen sene ile bu sene arasında 6 kat fark var. Bu ekonomide, enflasyonun farkı senin cebinden, benim cebinden, onun cebinden çıkıyor. İstanbul'da bile tarımla ilgili boş tarla kalmasın diye uğraşıyorum. Şu an da 22 milyon fide dağıtıyorum. Mazot dağıttım bu yıl, yeter ki ekin. Toprağın boş kalmasın ucu sana da iyi gelir bana da" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Eyüpsultan'da Silahtarağa Pazarı'nı ziyaret etti. İmamoğlu'nun sohbet ettiği esnafı ve vatandaşlar pahalılıktan ve artan maliyetlerden şikayet etti. İmamoğlu ile vatandaşlar ve pazarcı esnafın arasında geçen diyaloglar şöyle:

İmamoğlu: Erken pazar

Vatandaş: Eskiden daha erkendi, hayat böyle oldu.

İmamoğlu: Eyüpsultan'da şantiyeyi geziyorduk, pazara da uğrayalım dedik.

Vatandaş: İnşallah metromuz bitiyor, tramvayımız da devam ediyor, biraz zor oldu ama.

İmamoğlu: Orada çok iş yaptık. Unkapanı Köprüsü'nü yeniledik. Alttan su geçiş-giderler derken, büyük bir iş yaptık orada. Eminönü'ne önümüzdeki yıl bağlanacağız inşallah.

Pazarcı esnafı: Seni çok seviyorum, bütün oylarımızı sana verdik.

İmamoğlu: Ne güzel çağırdın bizi.

Pazarcı esnafı: Üç yerde pazarcılık yapıyorum. Sizi çok seviyorum, bütün oylarımız sana. Neler yazıyorum sosyal medyada senin için. Başarılar diliyorum. 87 yaşında ablam vardı 40 gün oldu vefat edeli. İki kere seçim oldu ya, ablam yürüyemiyordu ayakları tutmuyordu. Ama 'Ben gideceğim İmamoğlu için oy vereceğim' dedi. Taksiyle geldik iki kere de sandık başına götürdük, sana oy verdik.

Pazarcı esnafı: Ben siyaset yapmayacağım, biz hepimiz bir aileyiz, ben 40 yıldır esnafım, başkanları aramızda hissetmek başka bir duygu, sizi tebrik ediyorum.

Vatandaş: Bak azar azar alıyoruz, fazlası yok. Emeklinin hali fena.

İmamoğlu: Biraz sıkıntılı zamandayız, inşallah düzelteceğiz.

Vatandaş: İnşallah, güveniyoruz size.

PAZARCI: BIKTIK BU ZAMLARDAN

Pazarcı esnafı: Başkanım bu işler çok zor, üretim yok, her gün zam geliyor bıktık bu zamlardan. Bugün aldığımız malin yerine yenisini koyamıyoruz. Eskiden bir şey alıyorduk, eskiden yumurtadan 5 lira kar kalıyordu, 3 lira şimdi kalmıyor. Eskisi gibi değil, her şey çok zorlaştı. Gördüğünüz yumurta kartonunun boşu 1 lira. Müşteriye kartonu geri getir abla diyorum 1 lira vereyim sana diyorum, müşteri ben niye karton getireyim diyor. 100 tane karton getirseler 100 lira para alacaklar ama getiren yok.

İmamoğlu: O zaman onu maliyetten düşeceksin.

Pazarcı esnafı: Yumurta karton lastiği olmuş 90 lira, 20 lira olan şey 90 lira olmuş. Kazanç düştü, üretim olmayınca bir şey gelmiyor, bir çuval yem olmuş 450 lira.

İmamoğlu: Mazotta geçen sene ile bu sene arasında 6 kat fark var.

PAZARCI: DÜN YUMURTANIN KOLİSİNE 60 LİRA VERDİM, YARIN 63 LİRADAN ALACAĞIM

Pazarcı esnafı: Dün 100 karton yumurta aldım 600 bin lira para verdim. Yerine koyamıyorsun ki yarın gideceğim yumurtayı 63 liradan alacam. Dün aldım 60 liradan, zam geliyor 63 liraya çıkıyor. Her gün mü yumurtaya zam geliyor? Dakika başı zam geliyor piyasaya.

İmamoğlu: Bu ekonomide, enflasyonun farkı senin cebinden, benim cebinden, onun cebinden çıkıyor.

Pazarcı esnafı: Ben okuyamadım, yıllardır pazarcılık yapıyorum, ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Devlet şimdi para veriyor, faiziyle veriyor dese ya bana 'Al sana 500 milyar (bin TL) para, üret, gel bana ayda 3 – 3 öde senden fark da almayayım.'

İmamoğlu: Güzel öneriler, tarladan bereket fışkırtayım diyorsun.

Pazarcı esnafı: Tarlamız var, sabah ek yarına toplarsın malı, en azından hormonlu yemezsin.

İMAMOĞLU: YETER Kİ EKİN

İmamoğlu: İstanbul'da bile, tarımla ilgili boş tarla kalmasın diye uğraşıyorum. 22 milyon fide dağıtıyorum. Ekin diyorum, biz size veririz. Mazot dağıttım bu yıl, yeter ki ekin, buğday tohumu verdim. Toprağın boş kalmazsa ucu sana da iyi gelir bana da."