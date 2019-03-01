Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Eyüpsultan'ı Karış Karış Gezdi

İmamoğlu, Eyüpsultan'ı Karış Karış Gezdi

1 saat önce

Eyüpsultan'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, adeta ilçeyi karış karış gezdi.

İmamoğlu, Eyüpsultan'ı Karış Karış Gezdi, System.String[]
Eyüpsultan'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, adeta ilçeyi karış karış gezdi. Esnafların davetlerini geri çevirmeyen İmamoğlu, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sabah kahvaltısının ardından Alibeyköy'e geçerek esnaflara ve vatandaşlara sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Esnafın sıkıntılarını dinleyen İmamoğlu, gezi sırasında yol üzerindeki Şehit Adil Ödül Polis Merkezine uğrayarak, görevde olan polislere başarılar diledi.

Polis merkezinden ayrıldıktan sonra turuna devam eden İmamoğlu, otobüs durağında bekleyen vatandaşların yanına gelerek, onlarla sohbet etti. Buradan ayrıldığı sırada heyetin önüne geçen Cemil Yurdakul isimli bir esnaf, 'Akşam sana Facebook'tan mesaj gönderdim davet ettim, bugünde karşımda gördüm' diyerek İmamoğlu'nu çay içmek için dükkanına davet etti. Daveti kırmayan İmamoğlu, istikametini değiştirerek börekçiye girdi. Burada Yurdakul'un mesajını okutması üzerine İmamoğlu, 'Mesaj güzelde Allah aşkına adres de yazsana' demesi gülüşmelere neden oldu.

Börekçiden İmamoğlu'na, "Ben samimiyetten dolayı mesaj attım"

Börekçide oturduğu sırada bir çalışan, 'Sizin samimiyetiniz bizi etkiledi. Hiç vermem diyen arkadaş, bile yanınızda oturuyor' demesi üzerine İmamoğlu, 'Ben sırtımı dayadım bak' diye espri yapması neşeli anlar oluşturdu. Arkadaşının konuşmasının ardından börekçi Cemil Yurdakul da araya girerek, 'Ben o samimiyetten dolayı mesaj attım' dedi. Güzel dileklerin ardından İmamoğlu, "Siyaset çok başka bir yere gitti. Sanki siyaset yukarıda ulaşılmaz bir yer. Biz de buradaydık, bu tezgahlardaydık, hayat bir şekilde bizi bir yere taşıdı. Nasipse o makam olur, olmazsa da olur. Başkalaştırma, çok af edersiniz bazen putlaştırmak olmaz, insanız ya" diyerek karşılık verdi.

"Cami neyse cemevi de o"

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından İmamoğlu, Alibeyköy'deki Pir Sultan Abdal Cemevi'ne geçerek alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, "Cemevlerimiz ibadethanedir, bu şehirde ibadet hanelere hangi sorumlulukla bakılıyorsa göreve geldiğimiz 1 Nisan itibariyle aynı sorumlulukla bakacağız. Cami neyse cemevi de o" diye konuştu.

Konuşmanın ardından alevi vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, çözüm önerilerini anlatarak seçime yönelik destek istedi. Cemevi ziyaretinin ardından Karadolap Spor Kulüben geçen İmamoğlu, burada yapay çim sahaya çıkarak penaltı atışı yaptı. Renkli anlara sahne olan penaltı atışında İmamoğlu, kaleciyle topu ayrı köşelere göndermesi, beraberindekiler tarafından alkışlandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:24 Kaynak: İHA

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