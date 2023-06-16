Dünyada yalnızca 4 adet örneği bulunuyor! Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresi sergilenmeye başlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 27 Ekim 2022'de Costanzo da Ferrara tarafından 1481'de yapılan Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresinin İBB tarafından satın alındığını duyurmuştu.

DÜNYADA SADECE 4 ADET VAR

İmamoğlu o paylaşımında "Üzerinde Bizans İmparatoru Muhammed yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor. İBB, bugün İngiltere'de müzayedeye çıkan eseri satın almıştır." ifadelerini kullanmıştı.

"SERGİLEMEYE BAŞLADIK"

İmamoğlu bugün Panaroma 1453 Müzesi gezisinde söz konusu madalyayı paylaşarak herkesi eseri görmeye davet etti. İBB Başkanı, " İstanbul'a kazandırdığımız bu nadide eseri mutlaka görün. Costanzo da Ferrara tarafından 1481'de yapılan Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresini Panaroma 1453 Müzemizde sergilemeye başladık. Herkesi bu müzede fetihi ve Fatih'i daha yakından tanımaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.