Dünyada yalnızca 4 adet örneği bulunuyor! Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresi sergilenmeye başlandı - Son Dakika
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Dünyada yalnızca 4 adet örneği bulunuyor! Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresi sergilenmeye başlandı

16.06.2023 15:42

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Costanzo da Ferrara tarafından 1481'de yapılan Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresinin İBB tarafından satın alındığını duyurmuştu. İmamoğlu, Panaroma 1453 Müzesi'nde sergilenen nadide eseri herkesi görmeye davet etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 27 Ekim 2022'de Costanzo da Ferrara tarafından 1481'de yapılan Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresinin İBB tarafından satın alındığını duyurmuştu.

İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresini sergilemeye başladık

DÜNYADA SADECE 4 ADET VAR

İmamoğlu o paylaşımında "Üzerinde Bizans İmparatoru Muhammed yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor. İBB, bugün İngiltere'de müzayedeye çıkan eseri satın almıştır." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresini sergilemeye başladık

"SERGİLEMEYE BAŞLADIK"

İmamoğlu bugün Panaroma 1453 Müzesi gezisinde söz konusu madalyayı paylaşarak herkesi eseri görmeye davet etti. İBB Başkanı, " İstanbul'a kazandırdığımız bu nadide eseri mutlaka görün. Costanzo da Ferrara tarafından 1481'de yapılan Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresini Panaroma 1453 Müzemizde sergilemeye başladık. Herkesi bu müzede fetihi ve Fatih'i daha yakından tanımaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresini sergilemeye başladık
İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresini sergilemeye başladık
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Fatih Sultan Mehmet, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyada yalnızca 4 adet örneği bulunuyor! Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresi sergilenmeye başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyada yalnızca 4 adet örneği bulunuyor! Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresi sergilenmeye başlandı - Son Dakika
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