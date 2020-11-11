İmamoğlu: "Fatma Ana, İstanbul'a ilham olacak" - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı tamamlanan Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Beylikdüzü'nü ziyaret etti. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte çok yakında hizmete açılacak olan Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi'ni gezdi.

"TÜM FONKSİYONLARIYLA ÇOK ÖZEL BİR YAPI"

Fatma Ana Cemevi'nin yarışma projesiyle hayata geçirilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yarışma projesiyle bu fikrin hayat bulması çok kıymetli. Çok güzel bir eser ortaya çıktı. Fatma Ana Cemevi, çok özel bir yapı oldu. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Derslikleriyle konferans salonuyla mutfağıyla her şeyi tamam. Diğer cemevlerine de örnek teşkil edecek bir mimari yapıya dönüştü" dedi.

Cemevinin tasarım ve yapım süreci hakkında da bilgiler veren İmamoğlu "Belediyenin doğru bir yer arayıp doğru bir konumlanmayla bir ibadethanenin hangi inançtan olursa olsun, kendi içindeki o özel maneviyatı kadar, aslında toplumla buluşması, barışık olması, tam da laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışır bir tasarıma kavuşmasına sebep olabiliyor. Yerin tahsisinden tutun da katılımcı bir modelle yarışma anlayışı ve belediyenin böyle bir yeri vatandaşlarına hediye etme çabasıyla kendi ihalesini yaparak süreci olgunlaştırması, örnek bir çalışmaydı" diye konuştu.

"HER İNANÇ ÇOK DEĞERLİ"

Fatma Ana Cemevi'nin herkesin inanç hürriyeti içerisinde mutlu bir birey olarak yaşadığı bir toplum hayalinin yansıması olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Fatma Ana Cemevi isminin konması, yönetiminin kadınlardan oluşuyor olması, müthiş bir yaklaşım. Yine, ilk defa bir cemevinin tüm yönetimi kadınlardan oluştu. İnancın bu şekilde yorumlanması ve bir ana kucağı tarifiyle Fatma Ana isminin yaşatılması çok etkileyici. Zaman içerisinde bu kullanımın burada çok daha özel duygular oluşturacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)