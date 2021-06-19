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İmamoğlu Fatma Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika

İmamoğlu Fatma Şahin'i ziyaret etti

19.06.2021 09:39
İmamoğlu Fatma Şahin'i ziyaret etti, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırladı. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı görüşmede şehir ekonomisi, turizm ve yerel diplomasi ön plana çıktı.

CHP Belediye Başkanları Buluşması için Gaziantep'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Görüşmede yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulurken şehir ekonomisi ve yerel diplomasinin önemi vurgulandı. Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gazikültür A.Ş. tarafından yayınlanan kitapları gösterdi, gastronomi ve turizm alanında yapılan çalışmalarla Rumkale, Zeugma ve diğer antik kentlerde yapılan düzenlemeler ve yenilikler hakkında sohbet etti. Ziyarette belediyelere bağlı kültür iştiraklerinin yayınlarından oluşacak karşılıklı kütüphaneliklerin yapılması için ilk adım atıldı.

Şahin'i ayrıca Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Uzun ziyaret etti. Ziyaretlerde karşılıklı iyi dilekler iletilirken, projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. - GAZİANTEP

İmamoğlu Fatma Şahin'i ziyaret etti
İmamoğlu Fatma Şahin'i ziyaret etti
İmamoğlu Fatma Şahin'i ziyaret etti
İmamoğlu Fatma Şahin'i ziyaret etti
İmamoğlu Fatma Şahin'i ziyaret etti
İmamoğlu Fatma Şahin'i ziyaret etti
İmamoğlu Fatma Şahin'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Fatma Şahin, İstanbul, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İmamoğlu Fatma Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika


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