Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti

İmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

İmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti, System.String[]


CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda bir araya gelen ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, Koç'a Atatürk takvimi, özel baskı Nutuk, "Karikatürlerle Atatürk" ve " Sivas'ın 108 Günü" kitaplarını hediye etti. 

Görüşme sonrası kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük 3 markası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tır. Hazır böyle değerler varken İBB çok da anlamlı münasabetler kuramadı kulüplerimizle. Büyük camia tarihine ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi unsurlarla daha yoğun ilgilenmeliyiz. Suni ortamlarda büyütülen ve farklı yere konumlanan kavramlar çok tutarlı ve kalıcı olamıyor" dedi. Koç da 3 markanın daha da geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu ve Koç'un görüşmesi

-Hediyelerin takdimi

-İmamoğlu'nun konuşması

-Koç'un konuşması

-Fotoğraf çektirmeleri

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:08 Kaynak: DHA

Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, İmamoğlu, Spor
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