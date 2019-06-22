Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Feryat figanın sebebi tespit ettiklerimizin on katı, yüz katı bir şeyler olması
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İmamoğlu: Feryat figanın sebebi tespit ettiklerimizin on katı, yüz katı bir şeyler olması

19 dakika önce

Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yapılacak seçimlere kısa bir süre kala Kürt seçmen üzerinden yapılan yorumları "Feryat figan atılan taklaların sebebi, tespit ettiklerimizin on katı, yüz katı bir şeyler olması" sözleriyle değerlendirdi.

İmamoğlu: Feryat figanın sebebi tespit ettiklerimizin on katı, yüz katı bir şeyler olması, System.String[]
Millet İttifakı'nın İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yapılacak seçimlere kısa bir süre kala Kürt seçmen üzerinden yapılan yorumları, "Ne var bu İstanbul'da ya? Biz biliyoruz bazı şeyleri ama bunun on katı, yüz katı bir şeyler var. Neden endişe duyuyorlar da böyle mucizevi taklalar atıyorlar?" sözleriyle değerlendirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, Abdullah Öcalan'ın mektubu ve üzerine yapılan değerlendirmeleri "Seçime 2 gün kala enteresan taklalar atılıyor. İBB'de neler oluyor da bu panik yaşanıyor? Merak ediyorum. Milletim de bu paniğin nedenini merak etsin" şeklinde yorumladı.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:08 
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Dünya
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