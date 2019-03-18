İmamoğlu: "Fikirtepe'nin Sorununu Çözemeyen Akla İstanbul Emanet Edilmez"

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Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Açıklama: Trafolara Kedi Değil Fil Soksalar Fayda Etmeyecek

Son Dakika! Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz