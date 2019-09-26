Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Fransız L'Express'e konuştu: "Benim zaferim bir uyarıdır"
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İmamoğlu Fransız L'Express'e konuştu: "Benim zaferim bir uyarıdır"

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransız haftalık haber dergisi L'Express'e konuştu.

İmamoğlu Fransız L'Express'e konuştu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransız haftalık haber dergisi L'Express'e konuştu.


"Benim zaferim bir uyarıdır" başlıklı röportajda, "Istanbul için projelerini anlatan İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da iğneliyor" ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:45 
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