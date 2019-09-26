İmamoğlu Fransız L'Express'e konuştu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransız haftalık haber dergisi L'Express'e konuştu.



"Benim zaferim bir uyarıdır" başlıklı röportajda, "Istanbul için projelerini anlatan İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da iğneliyor" ifadeleri kullanıldı.