İmamoğlu Fransız L'Express'e konuştu: "Benim zaferim bir uyarıdır"
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransız haftalık haber dergisi L'Express'e konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransız haftalık haber dergisi L'Express'e konuştu.
"Benim zaferim bir uyarıdır" başlıklı röportajda, "Istanbul için projelerini anlatan İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da iğneliyor" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:45
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