İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer'in ziyareti sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İSKİ'nin su zammı talebinin reddedilmesi üzerine soruya, "Zamma karşı olduklarını söylüyorlar. Hangi zamma karşısınız? Elektrik, akaryakıt ya da doğalgaz zammına mı karşısınız? Bütün bu zamları ortaya koyduğunuzda, Türkiye ortalamasının yüzde 50'nin üzerinde. Siz, siyasi olarak zam yapılmasına karşıysanız… Grubun, özellikle AK Parti grubunun siyasi üstlerinden talimat almadan hareket etmedikleri ortadadır, nettir bu. Kendileri de bunu bilirler. Dolayısıyla talimat süreci böyle işletildiyse, talimat verenlere, keşke İstanbul'u düşünen meclis üyeleri şunu sorsaydı: 'TBMM'de de AK Parti milletvekilleri çoğunluk. Siz niçin orada milletvekilleri olarak akaryakıt, doğalgaz zammına karşı olmadınız? Milletle alay mı ediyorsunuz? 'Biz su zammına karşıyız, arabaların kapılarına, su zammı işte, afiş bırakmalar…' Bunlar çok komik işler. Vatandaşın aklıyla alay etmeyin. Bu zammın yapılmasını istemediniz mi? Hadi o zaman ben de sizi davet ediyorum: AK Parti milletvekillerinize seslenin; bu millet adına, bütün zamları geri alsınlar. Bizim sorunumuz yok o zaman. Hatta kara geçeriz. Bu bahsettiğim etkin zamları geri alsınlar. Millet de rahatlasın, İSKİ de rahatlasın. Bizim arkadaşların verdiği teklif o kadar masum ki. Biz istemeyiz zam yapmak. Ancak onu bile yaparken, toplumu düşünerek zam yaptık. Az tüketenin aslında zammı yaşamayacağı, yani çok tüketenin daha fazla ücret vereceği bir üç kademeli fiyat tarifesini devreye sokmak adına bir öneri oluşturdu benim arkadaşlarım. Yani bunları görmezden gelip şov yapmanın, hiçbir faydası İstanbul'a yok. Bakın, İSKİ'yi ve bütçesini konuşuyoruz. İSKİ yatırım yapacak" diye yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, sürecin hukuki boyutunun nasıl olacağı yönündeki soru üzerine, "Elbette meclis bir karar almıştır. İstanbul'un en kıymetli iştiraklerinden İSKİ'nin bütçesi geçmiştir. Şimdi bizim bütün çelişkileriyle, uyarılarıyla verilen tekliflerle hak, hukuk hangi yetkiler var elbette kamu lehine. Bunu gözden geçirip bakmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

"MİLLETE SORALIM NOKTASINA GETİRELİM

İmamoğlu, Kanal İstanbul sorusu üzerine ise, "Bu milletin iradesini her ortamda savunan bir yönetim olmaya söz verdik. Bunu sonuna kadar savunacağız. Bütün detaylarını oturalım kamuoyu önünde tartışalım. Bu işin sonu referanduma kadar gider. Bu millete bu şehre sormak zorundasınız. En doğru kararı millet vermez mi? Söz milletindir demedik mi? Benden çok geçmiş dönemin yönetenleri bu cümleleri kurmadı mı? Millete bunu tek tek anlatalım, millete soralım. Millet, Kanal İstanbul'dan ne bekliyor Allah aşkına? İş mi bekliyor, AŞ mı bekliyor? 1,5 milyar metreküp hafriyat ne demek? Esenler, Bağcılar, Güngören'in 30-35 metre yukarıya doğru havalanması demek. Nereye koyacaksınız bunu? Hiçbir fikir yok ortada" diye konuştu.