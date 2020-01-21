İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u ziyaret etti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u ziyaret etti. Arısoy ve yardımcılarından ilçenin sorunları hakkında bilgi alan İmamoğlu daha sonra yapımı devam eden çalışmaları inceledi. İmamoğlu, incelemelerin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

YENİ TAKSİ PLAKALARI AÇIKLAMASI

'Taksi plakaları için İBB tarafından yeni ihale düzenleneceği iddia ediliyor. Böyle bir çalışma var mı?" sorusuna İmamoğlu, "İBB İstanbul'un ihtiyaçlarını gözetliyor. Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı ihtiyaçlara bakıyor arkadaşlarım. Her konuda yaptığımız paylaşımcı toplumla diyalog kuran meslek erbabı olan insanlarla konuşan anlayışımızla hareket edip bu konuda da yakın zamanda ulaşım uzmanı arkadaşlarım bir açıklama yapacaklardır. Ama şu an şu tarihte şöyle bir ilanımız var ya da taksi ben plakaları satacağız diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul'un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır" şeklinde yanıt verdi.

TARKAN'IN İMAR İSTEĞİ

Ekrem İmamoğlu, Tarkan'ın İBB meclisine gelen imar planı isteğine ilişkin soruya ise 'Öyle bir plan tadilatı talebi geçmişte olmuş, şimdi de var diye basından sabah okudum. Ama bir bilgim yok. Varsa her vatandaş gibi talebi değerlendirilir, bakılır. Dediğim gibi hiç kimsenin ayrıcalığı olmaksızın hukuksal zeminde şehir düzeni içinde kime ne hukuken verilebiliyorsa aynı değerde aynı kararda insanlara bakış açımız vardır. Ama ben de basından okudum" yanıtını verdi.

İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

Ekrem İmamoğlu, Ömer Arısoy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arda Galatasaray ile anlaşamazsa Kasımpaşa'ya gidecek
İmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi: Her vatandaş gibi değerlendirilir TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]