Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Geleceği inşa edeceğiz"
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İmamoğlu: "Geleceği inşa edeceğiz"

8 dakika önce

- Ekrem İmamoğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde vatandaşlara seslendi.

İmamoğlu:
- Ekrem İmamoğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde vatandaşlara seslendi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:28 Kaynak: AA
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