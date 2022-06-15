İmamoğlu gelecek seçimlerle ilgili çok iddialı konuştu: Biz, gidip Ankara'yı da teslim alacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Büyükçekmece'de geçmişte yaşanan su baskınları, sel ve taşkınları sona erdirecek 'Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Hükümetin Türkiye'yi son 20 yıldır iktidar-muhalefet ayrımıyla yönettiğini savunan İmamoğlu, "Bunun çok acı örneklerini bizler yöneticiler olarak yaşıyoruz ama esas olan, bunun zararını milletimiz görüyor" dedi.

"BİR AVUÇ İNSAN, 'STADI VERMEYİZ' DİYE BİR MÜCADELEYE GİRDİ"

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaşadığı bir anıyı anlatan İmamoğlu, şunları söyledi: "Gürpınar Stadı dolgu alanıdır ve dolgu alanları, geçmişte alınan bir kararla büyükşehir belediyelerinin uhdesindedir. Gürpınar Stadı'nın yapılması, Beylikdüzü Belediyesi uhdesinde kalması ve orada sportif hizmetler yapılması noktasında bir mücadele vermiştik. Stadın da bir kısım tesisleri Büyükçekmece sınırlarında kalıyordu. O zaman bizim, Büyükçekmece-Beylikdüzü Belediyesi arasında yazışmalar yaparak işi hukukuna ve kurallara uygun hale getirip yapmaya dönük hareketlerimiz, hamlelerimiz olmuştur. Günün sonunda, o zaman siyasi iradeyi tahakkümü altına almış bir avuç insan, 'Stadı vermeyiz de vermeyiz' diye bir mücadelenin içine girdiler. Stadı kime vermiyorlar biliyor musunuz? Beylikdüzü Belediyesi'ne ya da Büyükçekmece Belediyesi'ne vermiyorlar. Çeşitli mazeretlerle kurum ve kuruluşları da bu anlamda kullanıyorlar. Günün sonunda karar aldık: Biz, oraya, hakkımız olan bir biçimde, usule ve kurala uygun bir biçimde zabıtamızla gideceğiz ve stadı devralıp halkımızın hizmetine sunacağız. Çünkü bir tarafında bir avuç insan düğün, bayram yapıyor, bir tarafında da tarafında da kafasına göre stadı kullanan bir ekip. Oraya zabıtamızla gittiğimizde karşımızda kimi gördük biliyor musunuz? Yüzlerce büyükşehir zabıtasını gördük. Niye? 'Giremezsiniz' dediler bize. Birileri için büyükşehir zabıtası oraya yığıldı. Bu bahsettiğim yaklaşık 5 yıl önce. Bize derhal yazı yazdılar. Dediler ki 'Burası, Beylikdüzü ya da Büyükçekmece Belediyesi'nin değildir, Büyükşehir Belediyesi'nindir. Onun için giremezsiniz. Biz de bu kullanıcılara müsaade ediyoruz.' Ne oldu. Biz de gittik, 2019'da kazandık seçimi, Büyükşehir'in de sahibi olduk.

MAHKEME KARARINI BİLE UYGULAMIYORLAR

Bu sefer de ne diyorlar biliyor musunuz? 'Burası Milli Emlak'ındır. Burayı Büyükşehir'e de vermeyiz.' Yazışıyoruz, ediyoruz, yetmiyor mahkemeyi kazanıyoruz. Milli Emlak Genel Müdürü'nü arıyorum iki defa. Ben, bu konulara muhatap olmam ama arıyorum. Gülmek ve onlara üzülerek bu duygularımı aktarmak için arıyorum. Hala cevap verecekler. Teslim etmemek için mahkeme kararını bile uygulayamıyorlar; uygulamıyorlar. Bu konuyu iki hafta önce Sayın Vali'mize de aktardım. 'Bu konu size kadar gelsin istemezdim ama İstanbul'un Milli Emlak Müdürü burayı İBB'ye niye teslim etmez, hangi akılla' dedim. Ben de şimdi halkın huzurunda şikayet ediyorum. Gürpınar Stadı'nı, halkımıza sosyal tesisler olarak hizmet etmesi için, yüzme havuzunda çocuklarımızın yaz spor okuluna gitmesi için, stadında bir avuç insanın ne çevirdiğini bilmediğimiz birtakım eylem ve iş faaliyetlerinde bulunmasın, orada spor okullarında spor faaliyetlerinde bulunulması için, hukukun ve kanunun, mahkemenin verdiği yetkiyle burayı teslim almamıza hangi duyguyla engel oluyorsunuz? İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü. Kime şikayet ediyorum? İstanbul Vali'sine şikayet ediyorum. Şehircilik Bakanlığı'na şikayet ediyorum. Derhal bu yanlışı düzeltin.

"ANKARA'YI DA TESLİM ALACAĞIZ"

Ne yapacağız biliyor musunuz? Biz, gidip Ankara'yı da teslim alacağız. Bu, başka düzelmez. İktidar değişmeden bu işler düzelmez. Dolayısıyla hizmetlerimize en güçlü şekilde devam edebilmemiz için, milletimizin huzur içerisinde, barış içerisinde, adil, eşit hizmet alabilmesi için, her yerde geçerli olan, ama Büyükçekmece'de ama Beylikdüzü'nde ama İstanbul'da ama Ankara'da, o bir avuç insanın aklının yerine milletin aklının hakim olması için gece gündüz çalışacağız. Bu aksiliklerin tamamen sona ermesi için, Büyükçekmece'de, Beylikdüzü'nde, Büyükşehir'de kazandığımız gibi milletçe iktidarı da hep birlikte kazanacağız ve Türkiye'de her şeyin çok güzel olması için çok mücadele edeceğiz. Biz, bunun var olması için, bunun oluşabilmesi için işte Küçükçekmece'de, işte Beylikdüzü'nde, işte Büyükçekmece'de çok başarılı olmak zorundayız. Dolayısıyla benim de Büyükşehir'de çok başarılı olmam lazım ki milletin iktidarı var olsun. Hep beraber bu başarıyı elde etmek için de gece gündüz, 7/24 çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz."