İmamoğlu: Gezi Davası'da Verilen Karar Milyonlarca İnsanın Vicdanını Yaraladı - Son Dakika
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İmamoğlu: Gezi Davası'da Verilen Karar Milyonlarca İnsanın Vicdanını Yaraladı

25.04.2022 21:01
İmamoğlu: Gezi Davası'da Verilen Karar Milyonlarca İnsanın Vicdanını Yaraladı

Gezi davasında açıklanan karar sonrası bir tepkide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından “Gezi Davası’nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı" dedi.

Gezi Parkı davasında açıklanan karar sonrası bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Gezi Davası'nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı" açıklamasını yaptı.

Gezi Parkı davasında iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabindan  açıklama yaptı. Karara tepki gösteren İmamoğlu şu paylaşımı yaptı

"Gezi Davası'nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı. Vicdanla verilmeyen kararları bu ülke hiç kabul etmedi ve sindirmedi. Ne olursa olsun adaletten yana olacağız, herkes için hukuku savunacağız."

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Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi! Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi! GEZİ PARKI DAVASINDA OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI GEZİ PARKI DAVASINDA OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı, İstanbul, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Gezi Davası'da Verilen Karar Milyonlarca İnsanın Vicdanını Yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu: Gezi Davası'da Verilen Karar Milyonlarca İnsanın Vicdanını Yaraladı - Son Dakika
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