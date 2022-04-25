İmamoğlu: Gezi Davası'da Verilen Karar Milyonlarca İnsanın Vicdanını Yaraladı - Son Dakika

Gezi Parkı davasında açıklanan karar sonrası bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Gezi Davası'nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı" açıklamasını yaptı.

Gezi Parkı davasında iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabindan açıklama yaptı. Karara tepki gösteren İmamoğlu şu paylaşımı yaptı

"Gezi Davası'nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı. Vicdanla verilmeyen kararları bu ülke hiç kabul etmedi ve sindirmedi. Ne olursa olsun adaletten yana olacağız, herkes için hukuku savunacağız."