İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi - Son Dakika

İddianamede İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İBB Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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