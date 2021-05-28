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İMAMOĞLU HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME, ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NCE KABUL EDİLDİ - Son Dakika

İMAMOĞLU HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME, ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NCE KABUL EDİLDİ

28.05.2021 15:52
İMAMOĞLU HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME, ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NCE KABUL EDİLDİ, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

BASIN AÇIKLAMASINDA HAKARET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, dönemin YSK Başkanı olan Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu anlatıldı . Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda;  31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği, yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeniden seçildiği, 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında ise YSK üyelerine hakaret ettiğinin bildirildiği kaydedildi.

SAVUNMASINDA SERT BİR SİYASİ ELEŞTİRİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

İmamoğlu'nun yazılı savunmasında suçlamayı kabul etmediği, hakaret şeklinde bir söylemi olmadığını belirterek, 'söyleminin siyasi bir söylem olup sert bir siyasi eleştiri olduğunu' ileri sürdüğü ifade edildi.

SÖYLEMİNİN TDK SÖZLÜĞÜNDEKİ KARŞILIĞI ANLATILDIİddianamenin değerlendirme kısmında ise, İmamoğlu'nun Üsküdar'da 4 Kasım 2019 günü basın mensuplarına yaptığı açıklamaya yer verildi. Açıklamadaki sözlerin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı da aktarılan iddianamede, İmamoğlu'nun söylemlerinin kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu bildirildi.

YARGITAY KARARI HATIRLATILDI"Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibariyle İBB Başkanı görevini yürütmekte olduğu görülmekteyse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunduö denilen iddianamede, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin bu soruşturmaya benzer nitelikteki bir olaya ilişkin basın toplantısında üçüncü şahsa hakaret eden bir büyükşehir belediye başkanın eyleminin görevi ile ilgili olmadığından, 4483 sayılı kanun hükümlerinin uygulanamayacağından soruşturma iznine ihtiyaç duyulmaksızın genel hükümlere göre soruşturma yürütülmesi gerektiğinin belirtildiğine dair karar hatırlatıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKİddianamede İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaretö suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame  Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İBB Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.


- İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, 31 Mart, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME, ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NCE KABUL EDİLDİ - Son Dakika


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