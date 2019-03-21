Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Halkalı'da Nevruz Ateşinin Üzerinden Atladı

İmamoğlu Halkalı'da Nevruz Ateşinin Üzerinden Atladı

31 dakika önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programında ateşin üzerinden atladı, demir dövdü.

İmamoğlu Halkalı'da Nevruz Ateşinin Üzerinden Atladı, System.String[]


CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programında ateşin üzerinden atladı, demir dövdü.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Nevruz programına katıldı. Program öncesi gösteri merkezinin otopark alanında yakılan  Nevruz ateşinin üzerinden atlayan İmamoğlu, daha sonra demir dövdü. Ardından beraberindekilerle birliklerle programın düzenlediği salona girdi. İmamoğlu'nu Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz karşıladı.

Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun gelişi

-İmamoğlu'nun ateşin üzerinden atlaması

-İmamoğlu'nun demir dövmesi

-İmamoğlu'nun karşılanması

-Genel ve detaylar - Usta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:29 Kaynak: DHA

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkalı, İmamoğlu, Güncel
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