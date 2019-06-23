Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum.
Son Dakika Politika Haber

İmamoğlu: "Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum.

51 dakika önce

İmamoğlu: "Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum.

İmamoğlu:
İmamoğlu: "Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim."
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:45 Kaynak: AA
Türkiye, İmamoğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sizinle çalışmaya hazırım İstanbul seçimini en yakın bilen anket şirketi KONDA Araştırma oldu HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim Ekrem İmamoğlu İstanbul'un 27 ilçede sandıktan birinci çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 20:36:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]