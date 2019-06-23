İmamoğlu: "Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum.
51 dakika önce
İmamoğlu: "Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum.
İmamoğlu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:45 Kaynak: AA
: "Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye
'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim."
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