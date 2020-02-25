81 kentin hemşehri derneklerinin temsilcilerinin katıldığı "Hemşehri Dernekleri Çalıştayı" Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kapanış oturumuyla sona erdi.

Burada konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, insanların yaşadıkları şehrin hemşehrisi olmayı önemsemeleri gerektiğini, hemşehri olmanın iyi günde, kötü günde bir arada olmayı, yardımlaşmayı başarabilmeyi gerektirdiğini fakat bunun büyükşehirlerde istenen seviyede yaşatılamadığını anlattı.

Kentlerde azalan yardımlaşma, kucaklaşma ve hemşehrilik duygusunun en güçlü şekilde başka mecralarda hemşehri dernekleri üzerinden yaşatılmaya çalışıldığını dile getiren İmamoğlu, hemşehri derneklerinin Anadolu, Trakya ve Balkanlar ile başka noktaların kültürel çeşitliliğini yaşatmak adına da önemli bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin her noktasının eşit şekilde değerlerine sahip çıkmak ve yüceltmek gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "İstanbul'u ortak akılla, katılımcılıkla yönetmek konusunda çok iddialı bir süreci ortaya koymaya çalışıyoruz. Yüzde 100 şeffaflık içerisinde bir süreci yönetme çabası içerisindeyiz. Çünkü bu şehrin kucaklaşmasının, en doğru kararları verebilmesinin başka bir yolu yoktur. İstanbul gibi bir metropolu, bu şehrin zengin insan kaynağından faydalanarak yönetmenin en akılcı yol olduğunu anlamak için ileri seviyede bir düşünceye sahip olmaya gerek yok." değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, hemşehri derneklerinin çalışma biçimini ve sınırlarını iyi belirlemek gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hemşehri derneklerinin İstanbul'da siyaset üstü birer kurum olduğunu ispat etmeliyiz. Hemşehri dernekleri bir döneme, bir iktidara, bir siyasi partiye ya da belediye başkanına tabiyse benim o dernekle işim yok. 'Yöremin kültürünü temsil ediyorum. İstanbul'da yöremi tanıtmak istiyorum.' diyenin başımın üstünde yeri var. Biz bunu başarırsak sıkı sıkıya kucaklaşırız. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyorum. İstanbul'un her derneği saygın olmalı."

Ekrem İmamoğlu, kentteki hemşehri derneklerinin deneyimlerinden faydalanarak bir çalışma metodu oluşturacaklarını ve derneklere göndereceklerini sözlerine ekledi.