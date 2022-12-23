İmamoğlu: "Hep Birlikte Millet Ayağa Kalkacak. Göreceksiniz On Milyonlarca Fark Yiyecekler" - Son Dakika
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İmamoğlu: "Hep Birlikte Millet Ayağa Kalkacak. Göreceksiniz On Milyonlarca Fark Yiyecekler"

23.12.2022 13:16
İmamoğlu: "Hep Birlikte Millet Ayağa Kalkacak. Göreceksiniz On Milyonlarca Fark Yiyecekler"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya’da; “Bizim planımız belli; 2023’te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak. Mücadelenin şeklini de biliyoruz; milletimizle kucaklaşmak, buluşmak. Toplumun, insanlarımızın coşkusunu artırmak, onu da artıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler” dedi.

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: FATİH NAZIM EFE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da; "Bizim planımız belli; 2023'te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak. Mücadelenin şeklini de biliyoruz; milletimizle kucaklaşmak, buluşmak. Toplumun, insanlarımızın coşkusunu artırmak, onu da artıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler" dedi.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, bugün Konya'da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Konya'da, Mevlana Müzesi'ni ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"ALLAH MEMLEKETİMİZİ ADALET, VİCDAN, ERDEM YOKSUNU İNSANLARDAN KORUSUN"

"Hz. Mevlana'nın huzurunda dualarımızı ettik. Elbette ki dualarımız memleket içindi, bu güzel toprakların evlatları içindi, çocuklarımız için, gençlerimiz için, ailelerimiz için, özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için, ülkemizin hak ettiği yere erişmesi için Allah güç kuvvet versin. Özellikle hak, hukuk, adalet için dua ettik. Allah memleketimizi adalet yoksunu, vicdan yoksunu, erdem yoksunu insanlardan korusun. O insanların kararlarından korusun. Her yöneticiyi erdemli kılsın, her yöneticiyi eşitlikçi kılsın. İnsanlarına eşit gözle bakmayı sağlasın. Bu güzel dualar bence hoşgörünün simgesi olan, bütün dünyada yaratılan ne varsa eşit olduğuna ve yaratılan ne varsa yaratandan dolayı sevilmesi gerektiğinin belki de en iyi anlatan dillerden, kalplerden birisi olan Hz. Mevlana'nın huzurunda bu duygularımızın karşılık bulacağını biliyorum. Buradan büyük enerjilerle illerimize dağılacağız. Yüksek enerjilerle ters giden ne varsa onları düzeltmeye, iyi olanları daha iyi yapmaya devam edeceğiz. Konya bize uğurlu gelecek şimdiden onu hissediyorum.

"CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BENCE KENDİSİNDEN BEKLENEN HİÇBİR SÖZÜ BU KONUDA SÖYLEMEDİ"

Şu anda tariflenen ceza çok acımasız, çok vicdan yoksunu bir ceza. Uzun yıllar bir bireyi siyasi yasaklı kılabilecek hatta içinde hapsolan bir ceza. Elbette üst mahkemeler var ama biz hala bu süreçle ilgili her ne kadar farklı yorumlar olsa da özellikle hükümet mensupları tarafından en başta sayın cumhurbaşkanı tarafından bence kendisinden beklenen hiçbir sözü bu konuda söylemedi. Vatandaşımızın vicdanında bu karar bir mahkeme kararı değildir. Vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasi bir karardır, siyasi baskıyla verilmiş bir karardır. Ülkemizde ilk defa olsa şaşalım ama ülkemizde ne yazık ki son yıllarda her daim yaşadığımız baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi. Bu bir iddia değildir. Bu mahkemenin ilk hakiminin görevden alınarak istedikleri kararı vermediği için, adil olduğu için başka bir ile sürülmesine hala hiçbir ses çıkarmayan HSK'nın duruşu bile bunun bir siyasi karar olduğunun ispatı. Bir soruşturma açsanıza, bu kadar dedikodu var. Hakim hakkında bu kadar iddia var. Bir soruşturmayı başlatsanıza, gidip hakimin ifadesini alsanıza bakalım hakim ne diyor.

"KİŞİLERİ BERTARAF EDEREK TABİRİ CAİZSE ÖNLERİNDEKİ ENGELLERİ BİR NEVİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Böylesi bir siyasi karar alındığı noktada bizde mücadelemizi toplumsal olarak insanlarımızla paylaşarak yolumuza devam edeceğiz. 16 milyon insanın iradesi cezalandırılmaya çalışılıyor ama bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki genel seçimi dahil, yerel seçimi dahil aslında gasp edilmeye, şantajla sürecin kontrolü hala ellerinde tutulmaya gayret ediliyor. Hatta kişileri bertaraf ederek tabiri caizse önlerindeki engelleri bir nevi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Milletimizin vicdanını sadece 31 Mart, 23 Haziran arasında bile anlamalarını beklerdim ama hala anlayamamışlar. Milletimizin daha yüksek şiddetli cevabı önümüzdeki seçimde onlarla buluşacak. Ondan sonra zaten anlayıp anlamamaları çok önemli değil. Bu milleti huzura kavuşturacak bir akılla süreç buluşuyor olacak.

"SİYASİ BİR KARARDIR, BASKIYLA VERİLMİŞ BİR KARARDIR HALA KONUŞAN HÜKÜMET YETKİLİLER TOP ÇEVİRMEKTEDİR"

Siyasi bir karardır, baskıyla verilmiş bir karardır hala konuşan hükümet yetkililer top çevirmektedir. Bıraksınlar top çevirmeyi bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. Madem mertçe bir mücadeleye hazırlar, 'bu yanlış bir karardır böyle karar mı olur, istinafta bu kesinlikle dönmeli' desinler. Yorum dahi yapamıyorlar. Karnından konuşanlar var ama diliyle bunu söyleyen AK Partili dostlarımızda var. Adaleti, vicdanı yüksek Ak Partili dostlarımıza da ben bu anlamda teşekkür ediyorum. İçlerinde eski başbakan yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri var. Bu bağlamda kendi insanlarına dahi yaptıkları yolculuğu izah edemeyecekler.

"GÖRECEKSİNİZ ON MİLYONLARCA FARK YİYECEKLER"

Bizim planımız belli; 2023'te iktidar olmak. Bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz milletimizle kucaklaşmak, buluşmak. Toplumun, insanlarımızın coşkusunu artırmak, onu da artıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler."

Kaynak: ANKA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: 'Hep Birlikte Millet Ayağa Kalkacak. Göreceksiniz On Milyonlarca Fark Yiyecekler' - Son Dakika

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