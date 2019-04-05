İmamoğlu: Hepsi olumsuz olsa bile 17 bin fark olacak
1 saat önce
Ekrem İmamoğlu, "Geçersiz oyların tamamı olumsuz olsa bile yaklaşık 17 bin farkla bitecek gibi gözüküyor.
Ekrem İmamoğlu
, "Geçersiz oyların tamamı olumsuz olsa bile yaklaşık 17 bin farkla bitecek gibi gözüküyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:41
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