Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Hepsi olumsuz olsa bile 17 bin fark olacak

İmamoğlu: Hepsi olumsuz olsa bile 17 bin fark olacak

1 saat önce

Ekrem İmamoğlu, "Geçersiz oyların tamamı olumsuz olsa bile yaklaşık 17 bin farkla bitecek gibi gözüküyor.

İmamoğlu: Hepsi olumsuz olsa bile 17 bin fark olacak, System.String[]
Ekrem İmamoğlu, "Geçersiz oyların tamamı olumsuz olsa bile yaklaşık 17 bin farkla bitecek gibi gözüküyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:41 

Ekonomi
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