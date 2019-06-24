İmamoğlu: Herkesi kucaklamaya geldik, her şey çok güzel olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki kutlamalara katılarak seçmene seslendi. İmamoğlu, "Kimseyi ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın" sözlerini yineledi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:08
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu
, Beylikdüzü
'ndeki kutlamalara katılarak seçmene seslendi. İmamoğlu, "Kimseyi ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın" sözlerini yineledi.
"Bu akşam muazzam, harika bir akşam. Bu akşam güleceğiz. Size layık olmak için çok çalışacağız. Siyaset
hizmet alanıdır, görev alanıdır." diyen İmamoğlu kendisine destek verenlere teşekkür etti.
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