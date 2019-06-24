Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Herkesi kucaklamaya geldik, her şey çok güzel olacak
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İmamoğlu: Herkesi kucaklamaya geldik, her şey çok güzel olacak

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki kutlamalara katılarak seçmene seslendi. İmamoğlu, "Kimseyi ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın" sözlerini yineledi.

İmamoğlu: Herkesi kucaklamaya geldik, her şey çok güzel olacak, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki kutlamalara katılarak seçmene seslendi. İmamoğlu, "Kimseyi ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın" sözlerini yineledi.

"Bu akşam muazzam, harika bir akşam. Bu akşam güleceğiz. Size layık olmak için çok çalışacağız. Siyaset hizmet alanıdır, görev alanıdır." diyen İmamoğlu kendisine destek verenlere teşekkür etti.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:08 
İstanbul, Beylikdüzü, İmamoğlu, Dünya
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