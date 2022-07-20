İmamoğlu, İbb Çalışanı Şampiyon Golfçüyü Ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekya'da düzenlenen golf turnuvasını 67 sporcu arasından şampiyonlukla tamamlayan Ağaç AŞ çalışanı Mehmet Kazan'ı ağırladı. İmamoğlu, kendisine verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Kazan'a, "Esas olan, senin gayretin ve emeğin" karşılığını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen haziran ayında Çekya'da düzenlenen Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) organize ettiği "Czech Disabled Golf Masters 2022"de, yarıştığı 66 sporcuyu geçip şampiyon olan Ağaç AŞ çalışanı Mehmet Kazan'ı Saraçhane'deki makamında ağırladı. Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile İmamoğlu'nun misafiri olan Kazan, "En son Çekya'da birinci oldum. Bu sene 4'te 3 yaptık. İlkleri başarıyoruz. Gayret önemli, ama destek olmadan da olmuyor. Bu anlamda İBB ailesinin içinde olmaktan, onur ve gurur duyuyorum. Birlikte başarıyoruz. Nezdinizde müdürümüz Ali Sukas'a ve mesai arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Başarı öyle geliyor. Ekip işi. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını olimpiyata dikeceğiz. Hedef, olimpiyat. Hep birlikte inşallah başaracağız" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN "GOLF SAHASI" TALİMATI

İmamoğlu da Kazan'a, "Arkadaşlar, o fırsatı ve ortamı sağlıyor ama esas olan, senin gayretin ve emeğin" şeklinde karşılık verdi. Türkiye Golf Federasyonu'nun Silivri'deki tesislerinde idman yaptığını belirten Kazan, alanın bakımsız durumda olmasından dolayı rahatsızlığını dile getirdi. İmamoğlu, yanında bulunan Sukas'a tesisin son durumuna bakılması ve golf sporuna uygun alanların tespit edilmesi yönünde talimat verdi. İstanbul'un bu anlamda yetersiz kaldığını belirten İmamoğlu, "Kaldı ki golfun topluma en hızlı yayılacağı yer de İstanbul. Toplumun her kesimine de yaptırabiliriz aslında. Hazır şampiyonumuz da var, örnek olur, anlatır, eğitimine katkı sunar gençlerimizin, çocukların" diye konuştu.

Kazan, İmamoğlu'na golf topu, İBB Başkanı da şampiyon sporcuya özel basım Nutuk ile İstanbul ve spor konulu İBB yayını kitap seçkisi hediye etti. İmamoğlu, Kazan'la, belirlenecek bir günde golf oynamak için sözleşti.