Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, İBB Meclisi'nin 3 kararını veto etti
Son Dakika Güncel İmamoğlu, İBB Meclisi'nin 3 kararını veto etti - Son Dakika

İmamoğlu, İBB Meclisi'nin 3 kararını veto etti

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekim ve kasım ayı toplantılarında kabul edilen mülkiyeti belediyeye ait bazı parsellerin park, yeşil alan ve deprem toplanma alanı ilan edilmesine ilişkin 3 kararı, yeniden görüşülmek üzere İBB Meclisi'ne iade etti.

İmamoğlu, İBB Meclisi'nin 3 kararını veto etti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekim ve kasım ayı toplantılarında kabul edilen mülkiyeti belediyeye ait bazı parsellerin park, yeşil alan ve deprem toplanma alanı ilan edilmesine ilişkin 3 kararı, yeniden görüşülmek üzere İBB Meclisi'ne iade etti.

İBB Meclisi'nin ekim ve kasım ayı meclis toplantılarında, AK Parti'li meclis üyelerinin verdikleri, aralarında daha önce mahkeme kararıyla satışı iptal edilen Levent'teki İETT garajının yeşil alana çevrilmesine ilişkin maddenin de yer aldığı mülkiyeti İBB'ye ait bazı parsellerin park, yeşil alan ve deprem toplanma alanı ilan edilmesine ilişkin teklif, kabul edilmişti.

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kararları veto ederek, tekrar görüşülmek üzere Meclis'e gönderdi.

İBB Meclisi'nin aralık ayı gündeminde yer alan Başkanlık teklifindeki maddeler şöyle:

"Şişli-Esenler-Kağıthane-Başakşehir-Eyüpsultan ve Beşiktaş ilçelerinde bulunan muhtelif parsellerin park alanına alınmasına ilişkin, 17.10.2019 tarih ve 702 sayılı Meclis kararı.

Bas¸aks¸ehir ve Tuzla ilçeleri muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların, park, yol, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılmasına ilişkin, 17.10.2019 tarih ve 703 sayılı Meclis kararı.

Muhtelif ilçelerde bulunan taşınmazlara ilişkin devir ve tahsis işlemlerine ilişkin (12 dosya) 27.11.2019 tarih ve 934 sayılı Meclis kararı."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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