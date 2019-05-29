İmamoğlu, iftarını Bağcılar'da açtı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu iftarını, Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde yaşayan Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evinde açtı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu iftarını, Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde yaşayan Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evinde açtı.

Evin 19 yaşındaki oğlu Tayyip Erdoğan Köse, İmamoğlu'nu oturdukları binanın kapısında babası ile karşıladı.

Aile tarafından misafir odasına alınan İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'dan ailesini kendisine tanıtmasını istedi. İmamoğlu, etrafında toplanan aile fertleri ile tek tek tanıştı.

Ailenin Taşköprülü olduğunu öğrenen İmamoğlu, usta sanatçı Cihan Ünal ile yakın zamanda yaşadığı bir anıyı anlatarak, "Cihan Ünal'la tanıştık. O da Taşköprülü. KKTC'de yaşıyor. Beni aradı, 'Sesle ilgili ders vermem lazım size' dedi. Memnuniyetle kabul edeceğimi söyleyince atladı geldi. Cumartesi-pazar eğitim verdi. Taşköprülü olduğunu orada öğrendim." dedi.

İmamoğlu, ailenin ikiz kızları, Yağmur ve Senanur'un tekvandoda siyah kuşak sahibi olduklarını öğrenince, "Sağlamdayız yani." diyerek espri yaptı.

Ekrem İmamoğlu, kendi mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanmayı hedeflediğini belirten Tayyip Erdoğan'a, sınava bir hafta kala beraber çalışma sözü verdi. İmamoğlu, iftardan sonra aile fertleriyle fotoğraf çektirdi.

Ekrem İmamoğlu, binanın önünde kendisi bekleyen vatandaşlarla çıkışta sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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