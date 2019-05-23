Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, iftarını Kılıçalp ailesinin evinde açtı

İmamoğlu, iftarını Kılıçalp ailesinin evinde açtı

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarını Beylikdüzü'nde Kılıçalp ailesinin evinde yaptı.

İmamoğlu, iftarını Kılıçalp ailesinin evinde açtı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarını Beylikdüzü'nde Kılıçalp ailesinin evinde yaptı.
İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde vatandaşlarla buluştuktan sonra Gürpınar'a geçti. Caddedeki bir fırına uğrayan İmamoğlu, tezgahın arkasına geçerek sıra bekleyen vatandaşlara pide sattı.
Daha sonra Fevziye-Bayram Kılıçalp'in Gürpınar'daki evine geçen İmamoğlu, iftarını burada açtı. Evin çocukları Tuğba (14), Elif (9), Fatih (8) ve yakın akrabalarla da tanışan İmamoğlu, tüm aile fertleriyle toplu fotoğrafı çektirdi.
Kılıçalp ailesinin komşuları da İmamoğlu ile tanışmak ve fotoğraf çektirmek için eve geldi. İmamoğlu, oruç tutmanın kendisini yorup yormadığıyla ilgili soruyu, "Yoruluyorum ama bana iyi geliyor oruç. 10 kilo verdiğim Ramazan ayı var. Bazıları kilo alır, ben kilo veriyorum Ramazanda. Sağa sola koşturunca da kilo veriyorsun" dedi.
İftarını Kılıçalp ailesiyle dua eşliğinde açan İmamoğlu, evden çıkışında mahallenin çocuklarıyla da toplu fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:13 Kaynak: AA
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Beylikdüzü, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Kadrosuna Kattı Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:05:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, iftarını Kılıçalp ailesinin evinde açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]