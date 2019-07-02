Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, ikinci resmi ziyaretini 1. Ordu Komutanı'na yaptı
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İmamoğlu, ikinci resmi ziyaretini 1. Ordu Komutanı'na yaptı

40 dakika önce

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yaptığı ziyaretin ardından bugün de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile bir araya geldi.

İmamoğlu, ikinci resmi ziyaretini 1. Ordu Komutanı'na yaptı, System.String[]

SELİMİYE KIŞLASI/ İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk resmi ziyaretini, dün, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yapmıştı. İmamoğlu, bugün de 1. Ordu Komutanı Musa Avsever', Selimiye Kışlası'nda ziyaret etti.

İmamoğlu ve Org. Avsever, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesinde kışla içerisinde anı fotoğrafı çektirdi. Org. Avsever ile İmamoğlu, bir süre araçla kışlayı dolaştı. Org. Avsever, kışlanın tarihi ve askeri işleviyle ilgili İmamoğlu'na teknik bilgiler verdi. Daha sonra kışla içine geçen ikili, burada keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Org. Avsever, İmamoğlu'na çerçeve içerisinde bir Türk Bayrağı hediye ederken, İBB Başkanı da 1. Ordu Komutanı'na, Kız Kulesi ve Boğaz Köprüsü temalı kara kalem bir tablo takdim etti.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:53 Kaynak: Bültenler
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