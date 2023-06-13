İmamoğlu, İkitelli'deki yangın yerinde incelemelerde bulundu, vatandaş isyan etti: Haydi tatile - Son Dakika
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İmamoğlu, İkitelli'deki yangın yerinde incelemelerde bulundu, vatandaş isyan etti: Haydi tatile

13.06.2023 19:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İmamoğlu, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İş yeri çalışanının tepkisine ise 'Seni duyamıyorum, gel burada konuş' şeklinde cevap verdi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yangın çıkan 6 katlı iş merkezi bugün söndürülebildi. Çökmeler nedeniyle yıkım çalışması da yapılan binayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İkitelli'deki yangın ile ilgili incelemelerde bulunan İmamoğlu'na tepki: Yeni mi geliyorsunuz, haydi tatile

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

İtfaiye yetkililerinden bilgi alan İmamoğlu, "Bir can kaybı olmaması hepimiz için sevindirici. İnsanların tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan tesislere hiçbir şekilde yangının sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi kıymetli. Bütün itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor. Muhtemel bu saatten sonra ilgili soruşturmalar, buradaki birtakım hukuki süreçler işleyecektir. Organize sanayi bölgemizin yönetimi başkanı gerekli hukuki düzenlemeleri yapacaklardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hangi sorumluluk düşüyorsa başkanımızın yanındayız. Diğer firma sahiplerine de geçmiş olsun. Can kaybı olmaması kıymetli. Buradan organize sanayi başkanımızı birazdan ziyaret edeceğim. Binalarla ilgili belki, dayanımla ilgili sıkıntıları olan binalar varsa onlarla ilgili ne yapabiliriz noktasında bir toplantımız olacak" dedi.

İkitelli'deki yangın ile ilgili incelemelerde bulunan İmamoğlu'na tepki: Yeni mi geliyorsunuz, haydi tatile

"YANGIN BİTTİ, YENİ Mİ GELİYORSUNUZ"

Açıklamanın ardından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanları selamlayan İmamoğlu'na farklı bir binada faaliyet gösteren iş yeri çalışanı tepki gösterdi. Tepki gösteren çalışan, "Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?" diyerek seslendi. İmamoğlu, "Seni duyamıyorum, yakına gel" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine çalışanın İmamoğlu'na "Haydi tatile, tatile" dediği duyuldu. İmamoğlu ise "Gelemiyor, ancak konuşuyor, senin yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur" karşılığını verdi.

İkitelli'deki yangın ile ilgili incelemelerde bulunan İmamoğlu'na tepki: Yeni mi geliyorsunuz, haydi tatile
Kaynak: DHA
YORUMLAR (12)
  • Sabri Çakar: İnsanda nezaket olur saygı olur aklınca hiciv yapıyor Allah'ın cahili tatile diyor adam oraya gelmiş ne yapacak gelip yangını omu söndürecek bu insanlar çoğaldı sanki böyle konuştu AKP ye yarandı fabrika sahibi direk kovsa ne diceksin sonra ağlayacaksın açım diye siyasete karışmayın maşa olmayın başkalarına Cevap Yaz 23 25 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Vay be adam lakayt tavır bile çizmeye başlamış adam öyle pişkin ki heralde buna birileri bayağı koltuk çıkıyor ilginç Cevap Yaz 24 7 Yayından Kaldır
  • ALI YANIK: O çapsız eleman kesin trol ekibinden :) Cevap Yaz 19 29 Yayından Kaldır
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