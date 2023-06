İmamoğlu, İkitelli'deki yangın yerinde incelemelerde bulundu, vatandaş isyan etti: Haydi tatile

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yangın çıkan 6 katlı iş merkezi bugün söndürülebildi. Çökmeler nedeniyle yıkım çalışması da yapılan binayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

İtfaiye yetkililerinden bilgi alan İmamoğlu, "Bir can kaybı olmaması hepimiz için sevindirici. İnsanların tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan tesislere hiçbir şekilde yangının sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi kıymetli. Bütün itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor. Muhtemel bu saatten sonra ilgili soruşturmalar, buradaki birtakım hukuki süreçler işleyecektir. Organize sanayi bölgemizin yönetimi başkanı gerekli hukuki düzenlemeleri yapacaklardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hangi sorumluluk düşüyorsa başkanımızın yanındayız. Diğer firma sahiplerine de geçmiş olsun. Can kaybı olmaması kıymetli. Buradan organize sanayi başkanımızı birazdan ziyaret edeceğim. Binalarla ilgili belki, dayanımla ilgili sıkıntıları olan binalar varsa onlarla ilgili ne yapabiliriz noktasında bir toplantımız olacak" dedi.

"YANGIN BİTTİ, YENİ Mİ GELİYORSUNUZ"

Açıklamanın ardından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanları selamlayan İmamoğlu'na farklı bir binada faaliyet gösteren iş yeri çalışanı tepki gösterdi. Tepki gösteren çalışan, "Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?" diyerek seslendi. İmamoğlu, "Seni duyamıyorum, yakına gel" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine çalışanın İmamoğlu'na "Haydi tatile, tatile" dediği duyuldu. İmamoğlu ise "Gelemiyor, ancak konuşuyor, senin yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur" karşılığını verdi.