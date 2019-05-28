Son Dakika Haberleri: İmamoğlu ile esnaf arasında 'teröre destek' tartışması
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İmamoğlu ile esnaf arasında 'teröre destek' tartışması

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Arnavutköy’de yaptığı ziyaret sırasında bir esnafla tartıştığı görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı

İmamoğlu ile esnaf arasında 'teröre destek' tartışması, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Arnavutköy'de yaptığı ziyaret sırasında bir esnafla tartıştığı görüntüleri ülkenin gündeminde. Dün katıldığı televizyon programında İmamoğlu'nun "FETÖ ve PKK'yı destekleyici ifadeler" kullandığını iddia eden esnaf ile yaşanan diyalog sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İmamoğlu ise gencin iddialarına karşılık olarak, "Bilgin olmadan kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda." diyerek esnafa videonun tamamını izlemesini söyledi. Medyanın, açıklamalarının tümüne yer vermediğini belirten İmamoğlu ifadelerinin çarptırıldığını belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:53 
Arnavutköy, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Dünya
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