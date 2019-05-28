İmamoğlu ile esnaf arasında 'teröre destek' tartışması
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Arnavutköy’de yaptığı ziyaret sırasında bir esnafla tartıştığı görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:53
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
'nun Arnavutköy
'de yaptığı ziyaret sırasında bir esnafla tartıştığı görüntüleri ülkenin gündeminde. Dün katıldığı televizyon programında İmamoğlu'nun "FETÖ ve PKK
'yı destekleyici ifadeler" kullandığını iddia eden esnaf ile yaşanan diyalog sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
İmamoğlu ise gencin iddialarına karşılık olarak, "Bilgin olmadan kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda." diyerek esnafa videonun tamamını izlemesini söyledi. Medyanın, açıklamalarının tümüne yer vermediğini belirten İmamoğlu ifadelerinin çarptırıldığını belirtti.
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