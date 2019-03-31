İmamoğlu ile Girdiği Diyalogla Türkiye'nin Gündemine Oturan Maruze Keleş Oyunu Kullandı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na "sana börek yaparım ama oy vermem" diyen Maruze Keleş Sultanbeyli'de oyunu kullandı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na "sana börek yaparım ama oy vermem" diyen Maruze Keleş Sultanbeyli'de oyunu kullandı. Oyun kullanan Keleş; "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli'yi gezen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Maruze Keleş arasında geçen diyaloglar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. olmuştu. Maruze Keleş, Başkan Adayı İmamoğlu'na; "Sana börek kete yaparım ama oy vermem" demişti. Maruze Keleş bugün Sultanbeyli'de bir okulda oy verme işlemini gerçekleştirdi.



O verdikten sonra İHA'ya konuşan Keleş, "Oyumuzu kullandık hayırlı uğurlu olsun. İnşallah dileklerimiz hep kabul olacak. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı

Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Oyunu Kullanan Binali Yıldırım'dan Açıklama: Hayırlı Olmasını Rabbimden Niyaz Ediyorum

İYİ Parti Lideri Akşener Oyunu Kullandı: İYİ Sonuçlar Çıkacak