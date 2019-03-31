İmamoğlu ile Girdiği Diyalogla Türkiye'nin Gündemine Oturan Maruze Keleş Oyunu Kullandı
48 dakika önce
Spor müsabakası için geldiler, salonu savaş alanına çevirdiler.
Spor müsabakası için geldiler, salonu savaş alanına çevirdiler... Karaman
'da salon futbolundaki kavga
kamerada Ekrem İmamoğlu
'na "Sana börek yaparım ama oy vermem" demişti
İSTANBUL - CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na "sana börek yaparım ama oy vermem" diyen Maruze Keleş Sultanbeyli
'de oyunu kullandı. Oyun kullanan Keleş; "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli'yi gezen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Maruze Keleş arasında geçen diyaloglar Türkiye
'nin gündemine oturmuştu. olmuştu. Maruze Keleş, Başkan Adayı İmamoğlu'na; "Sana börek kete yaparım ama oy vermem" demişti. Maruze Keleş bugün Sultanbeyli'de bir okulda oy verme işlemini gerçekleştirdi.
O verdikten sonra İHA'ya konuşan Keleş; "Oyumuzu kullandık hayırlı uğurlu olsun. İnşallah dileklerimiz hep kabul olacak. " dedi.
İA-EY
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:34 Kaynak: İHA
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