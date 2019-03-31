Son Dakika Haberleri: İmamoğlu ile Girdiği Diyalogla Türkiye'nin Gündemine Oturan Maruze Keleş Oyunu Kullandı

İmamoğlu ile Girdiği Diyalogla Türkiye'nin Gündemine Oturan Maruze Keleş Oyunu Kullandı

48 dakika önce

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Ekrem İmamoğlu'na "Sana börek yaparım ama oy vermem" demişti

İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na "sana börek yaparım ama oy vermem" diyen Maruze Keleş Sultanbeyli'de oyunu kullandı. Oyun kullanan Keleş; "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli'yi gezen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Maruze Keleş arasında geçen diyaloglar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. olmuştu. Maruze Keleş, Başkan Adayı İmamoğlu'na; "Sana börek kete yaparım ama oy vermem" demişti. Maruze Keleş bugün Sultanbeyli'de bir okulda oy verme işlemini gerçekleştirdi.
O verdikten sonra İHA'ya konuşan Keleş; "Oyumuzu kullandık hayırlı uğurlu olsun. İnşallah dileklerimiz hep kabul olacak. " dedi.
İA-EY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:34 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, Türkiye, İmamoğlu, Politika
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