İmamoğlu ile Hollywood yıldızının buluşmasında "koronavirüs" önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu ile Hollywood yıldızının buluşmasında 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika

İmamoğlu ile Hollywood yıldızının buluşmasında "koronavirüs" önlemleri

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emmy ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ağırladı.

İmamoğlu ile Hollywood yıldızının buluşmasında
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emmy ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ağırladı. Malkovich'in, Koronavirüs salgınına önlem amacıyla eldiven takması dikkat çekti. Malkovich ve davetlilerin eline kolonya döküldü. İstanbul'a bir dizi sanatsal etkinlik ve film çekimi için geldiklerini belirten Malkovich, 2 yıl önce de guletle Türkiye kıyılarını gezdiklerini kaydetti.

ATATÜRK KİTAPLARI GÖNDERMEK İÇİN ADRESİNİ ALDI

İmamoğlu'na İstanbul'da gerçekleştirdikleri etkinliklerle ilgili bilgi veren Malkovich, bu süreçte kendisine Atatürklü kol düğmesi hediye edildiğini söyledi. İmamoğlu da adresini aldığı Malkovich'e, Atatürk katalogları ve kitapları gönderme sözü verdi. Malkovich, İBB Başkanı'na, "İstanbullu musunuz" sorusunu yöneltince, İmamoğlu, ünlü oyuncuya hayat hikayesini kısaca anlattı. Bunun üzerine Malkovich de kendi hayatının kısa özetini İmamoğlu ile paylaştı. Malkovich, İmamoğlu'na imzalı bir DVD çalışmasını sundu.


- İstanbul
Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs, İstanbul, Emirgan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:23 Kaynak: DHA
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