(taksici röportajlarıyla) İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK - Son Dakika

(taksici röportajlarıyla) İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK

26.11.2020 16:16
(taksici röportajlarıyla) İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında gerginlik yaşandı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı UKOME toplantısı öncesi taksiciler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gergin anlar yaşandı. Toplantı öncesinde kongre merkezi önüne gelen bir grup taksici ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Taksiciler, İmamoğlu'na, "Esnaf can çekişiyor, burası muz cumhuriyeti değil" dedi. Kısa süreli tartışmanın ardından İmamoğlu içeriye girdi. Ancak grubun yuhalaması üzerine Ekrem İmamoğlu tekrar dışarıya çıktı. Gruba yönelen Ekrem İmamoğlu, "Kimi yuhalıyorsun sen, kimi yuhalıyorsun sen. Kim, hanginiz yuhaladı" diye bağırdı. İmamoğlu daha sonra toplantı için içeriye girdi.

"GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRMEYE ÇALIŞTILAR" İDDİASI

Bu sırada da cep telefonları ile kayıt yapanların yanlarına gelen bir kişi, görüntüleri silme konusunda ısrar etti. Kongre merkezine gelen İGA Taksi Kooperatif Başkanı Fahrettin Can ve Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi başkanı Kıyasettin Telli, İmamoğlu'nun verdiği talimatla içeri alınmadıklarını öne sürdü.

"ESNAF HİÇ BEKLEMEYECEĞİMİZ ŞEKİLDE SAYIN BAŞKAN'N TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI"Yaşananlarla ilgili konuşan Kıyasettin Telli, "Burada taksici esnafı toplandı, çünkü hayati bir karar alınacaktı UKOME'de. Esnaf, seçimden önce, 'Ben sizin ekmeğinize asla ortak olmayacağım, gelişmenizde teknoloji olarak standart olarak destek vereceğim' diyen sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu vaatlerini tutmayarak, zaten perişan halde olan bir pandemi süreci yaşıyoruz, bu mağdur durumda bizi daha mağdur neden ediyorsun diye sayın başkana söylemleri oldu. Bu arada esnaf hiç beklemeyeceğimiz şekilde sayın başkanın tepkisiyle karşılaştı. Bir ya da birkaç kişi yuhaladı başkanı. Bir yöneticiye yakışmayacak bir şekilde dönüp tekrar 'kim beni yuhaladı' diye esnafın üzerine yeltendi" dedi.

"BİZİ 3 MARKA KÜÇÜK ARACA MAHKUM EDİYOR"

"Sonra korumaları araya girdi" diyen Telli, "Nihayetinde burada bir karar çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bir her zaman için hukuka da saygılıyız. Temsilciler var içeride. Bizim de bir tane temsilcimiz var masada, Türkiye Şoförler Federasyonu olarak sayın oda başkanımız içeride. Biz içeride devlet kurumları ve yetkililerinin hukuka uygun bir karar vereceğine inanıyoruz. Bizim burada sayın belediye başkanımızdan beklentilerimiz var. Bizi 3 marka küçük araca mahkum ediyor, bize teknoloji vermiyor, bizim yapmamıza da izin vermiyor. Kamuoyu bunu bilmiyor. Bugün Taksiciler Esnaf Odası bir dijital uygulama yapmak istese, İstanbul Büyükşehir Belediyesi buna izin vermiyor, bir yönerge çıkarmış 'yasak' diyor. Bizi küçük araca mahkum ediyor, sonra da televizyona çıkıyor, 'taksicinin arabası kötü, teknolojiyle çalışmıyor' diye şikayet ediyor" şeklinde konuştu.

(taksici röportajlarıyla) İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK
(taksici röportajlarıyla) İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK
(taksici röportajlarıyla) İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK
(taksici röportajlarıyla) İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Kongre, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (taksici röportajlarıyla) İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK - Son Dakika


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