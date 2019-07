İmamoğlu: "İmkan olsa Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim"

Basın mensuplarının "Hapishanedeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek ister misiniz?" sorusuna cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Elbette ki imkan olsa ziyaret etmek isterim ama dediğim gibi bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var" dedi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi partileri ziyaret etti. İmamoğlu'nun ilk durağı Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı oldu. Ziyarette İstanbul İl Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve partililerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısına geçildi. İş birliğine açık olduğunu belirten İmamoğlu, "Bir siyasi partiler masamız olacak. Bu daimi masamız bizim her zaman sürecimiz içinde var olan, denetleyen önerilerde bulunan, eleştirilerde bulunan bir mekanizmayı teşkil edecek. Bunun oluşumu elbette siyasi partilerin önerileriyle netleşecek. Bu demokrasinin belki de ilk noktasını oluşturan yerel yönetimlerde toplumum soluklanması toplumun sadece çıkarını, sahadaki iş ve işlemlerin takip edildiği, gerçek yaşamı destekleyen bir anlayışla hareket edilmesine dönük bir anlayışı hakim kılmalıyız. Bu noktada siyasi partilerin varlığı bizi çok rahatlatacak" diye konuştu. Bir belediye başkanının siyaset üzeri davranması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, böyle bir mekanizmanın varlığının çok değerli olduğunu söyledi. İmamoğlu, Saadet Partisi'ne ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na teşekkür etti.



Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, ziyaretten dolayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkürlerini iletti. Kaya, Saadet Partisi olarak hayırlı işlerin destekçisi olacaklarını, yanlış olduğu düşünülen işlerde de tavsiyelerde bulunan yapıcı bir muhalefet içinde olacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından İmamoğlu'na temsili bir İstanbul mührü hediye edildi. İBB Başkanı İmamoğlu da İBB kursiyerlerinin yaptığı İstanbul temalı çalışmayı Kaya'ya takdim etti.



İYİ Parti ziyareti



Saadet Partisi İl Başkanlığı'ndan ayrılan İBB Başkanı İmamoğlu'nun ikinci durağı İYİ Parti İl Başkanlığı oldu. İmamoğlu, burada kendisini karşılayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu ve partililerle bir görüşme gerçekleştirdi.



Konuşmasına İYİ Parti İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu ve yönetimine teşekkür ederek başlayan İmamoğlu, "Olağanüstü uyumlu, gerçekçi, seçimde kazanmak için her yol mubahtır demeden, toplum lehinde karar almada işbirliğimiz çok uyumlu şekilde geçmiştir. Bunun oluşmasında bize yön veren ve katkı sunan çok değerli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkürümü bu vesileyle aktarmam gerekir. Bu tarihe geçen İstanbul seçimi, hem 31 Mart süreci hem 23 Haziran süreci her iki siyasi partinin, siyasi anlamda büyük bir başarısıdır" dedi.



Kampanya sürecinde verilen desteğin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini aktaran İYİ Parti İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, iyinin, güzelin, sevginin yanında olacaklarını ifade etti. Kavuncu, İstanbul'un daha yeşil, daha yaşanabilir, trafik probleminin az olduğu, kültürün sanatın ve sporun başkenti olduğu bir hale kavuşmasını İmamoğlu'ndan talep ettiklerini söyledi. Karşılıklı hediye takdimlerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"MHP'den henüz bir geri dönüş almadık"



AK Parti ve MHP ziyaret taleplerindeki son durum ile ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi'nden henüz bir geri dönüş almadık. Bekliyoruz. İl Başkanının şehir dışında olduğuna dair bilgi iletildi. Henüz bir geri dönüş almadık. AK Parti'den dün öğleden sonra bütün belediye başkanlarıyla ziyaretimize gelmek istedikleri noktasında bir geri dönüş iletildi. Pazartesi günü için bir randevu verdik. Tabii, bu belediye başkanlarının bizi ziyareti elbette bizi çok mutlu eder. Başımızın üstünde yeri var. Kaldı ki bir arada çalışacağız. Pazartesi kendilerini beklediğimizi ilettik ve saati bildirdik. Bizim talebimiz başka bir talep. Onunla bağlantılı olduğunu söylemiyorum. Böyle bir gelişme olduğunu paylaşmış olayım. Taleplerine randevu olarak hemen karşılığını verdik. Dilerim ve isterim ki AK Parti, siyasi parti olarak il merkezinde bizimle buluşmayı, aynı zamanda siyasetin dilinin, tarzının değişmesine dönük olan toplumun talebinin de karşılığı olarak cevap vermiş olurlar" dedi.



39 ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etmek istediğini ifade eden İmamoğlu, "Biz bu kararımızı verdik. Anıtkabir Komutanlığı ile de irtibata geçtik. Bir devlet töreni statüsünde vatandaşlarımızın olmadığı bir zaman diliminde sabah erken saatlerde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kurumsal ziyareti olarak benim ile beraber, belediye meclis üyelerimiz ve İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkanı ile ziyaret ederek Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkacağız. Çelenk töreni olacak. Bu bağlamda törenin zamanlaması ve takvimini yazılı bir şekilde hem siyasi partilere, meclis üyelerine ve aynı zamanda da belediye başkanlıklarına bildirdik. Geri dönüşleri alıyoruz. Bu hafta sonuna kadar da dönülmesi noktasında bir takvim belirledik. Pazartesi günü mecliste de sözlü olarak dile getireceğim" dedi.



HDP ziyareti



Ekrem İmamoğlu, parti ziyaretleri kapsamında daha sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. İl başkanlığında Halkların Demokratik Partisi İstanbul Eş Başkanları Cengiz Çiçek ve Esengül Demir ile görüşen İmamoğlu, görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu.



İmamoğlu, "İstanbul'da tüm siyasi partilerle bir arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki süreci yönetmek, bir arada düşünmek, tartışmak, konuşmak, bu bağlamda bir iş birliğini istediğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda HDP'yi bugün ziyaret ettik. Eş başkanları bizi ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"İmkan olsa Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim"



Gazetecilerin, "Seçim sürecinde hapishaneden size destek çağrısında bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eder misiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Sayın Demirtaş'a ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar bizim için elbette çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Yani tutuklu ama niçin tutuklu? Ben bunu anlamak istiyor, herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin biran önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken, oluşturulan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Daha dün değil evvelsi gün bir Ergenekon süreci yaşandı ve o süreçte intihar edenleri biliyoruz. O süreçte hayatlarını kaybedenleri biliyoruz. O süreçte yaşamlarının, ailelerinin hayatlarının değiştiğini biliyoruz. Bu kadar hukuka aykırı düzenin insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir. Hiç kimse kabul edemez. Vicdana, hukuka, adalete sığmayan işler bu işler. Bu bakımdan elbette ki imkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama dediğim gibi bazı ziyaretlerle ilgili, biliyorsunuz kurallar var. Bizim milletvekilimiz var hapiste, Eren Erdem. Suçu ne? Niye tutuklu mesela? Onun gibi başka vekiller var, gazeteciler var. Bunlar suçluysa suçunu ortaya koyun. Değilse, eğer bir yargılama süreci varsa bırakın tutuksuz yargılayın. Bu kadar net ve basit bir talep yani. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur. Hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

