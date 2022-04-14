İMAMOĞLU: İNŞA ETTİĞİMİZ BELEDİYECİLİK MODELİ 'DEMOKRASİ VE KALKINMA'DIR - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Nisan Ayı Meclis Oturumu'nda konuşan Ekrem İmamoğlu, 2021 faaliyet raporunu açıkladı. İmamoğlu konuşmasında, "İstanbul'da inşa ettiğimiz belediyecilik modelimizi iki kelimeyle özetlersek o iki kelime 'Demokrasi ve 'Kalkınma'dır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi Nisan Ayı Oturumu'na katıldı. Burada 2021 yılı faaliyet raporunu açıklayan İmamoğlu, yaptıkları yatırımları farklı başlıklar altında ele alarak, yatırım yapmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Sosyal yardımlara ayrılan payın her geçen gün arttığını ifade eden İmamoğlu, "Artan yoksulluk ve işsizliğin yol açtığı sosyal yaraları sarabilmek için belediye bütçemizden sosyal yardımlara ayırdığımız pay tarihimizde olmadığı kadar artıyor. İstanbul'da inşa ettiğimiz belediyecilik modelimizi iki kelimeyle özetlersek o iki kelime 'Demokrasi ve Kalkınma'dır. Yatırım ve demokrasi, kamu yönetimlerinin ve yerel yönetimlerin varlık sebebidir. Plansız, projesiz, seçime endeksli veya vatandaşların parti tercihine göre şekillenen, sözde yatırımların devri bu şehirde kapanmıştır. Yatırımlarımızla İstanbul'u güçlendiriyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren İBB'de kadın yönetici oranının yüzde 21'e, kadın çalışan oranını da yüzde 17'ye yükselttiklerini aktaran İmamoğlu, İstanbul İstihdam Ofisleriyle de 40 binin üzerinde insanı iş sahibi yaptıklarını söyledi.

"METRO HATLARINA AĞIRLIK VERDİK"Belediye bütçesinin yaklaşık yarısını raylı sistem yatırımlarına harcadıklarını ifade eden İmamoğlu, "Raylı sistem ağını katlamak ve ulaşım içindeki payını artırmak, şehrimizde ulaşımı kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz. Bu bakış açısıyla finansman yokluğundan iki yıl boyunca durmuş olan metro hatlarının yapımına ağırlık verdik. Bugün dünyada 10 metro inşaatını aynı anda yönetebilen yegane şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizden önceki 25 yıl boyunca 5 kilometrenin altında kalmış olan yıllık raylı sistem inşaatı ortalamasını neredeyse 2.5 kat fazlasını inşa ediyoruz. 2021 yılında türlü engellemelere rağmen 11.1 kilometre raylı sistem hattının açılışını gerçekleştirdik" dedi.UKOME yapısının seçimi kazanmalarının ardından değiştirildiğini söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'un taksi sorunu çözmemizi engellediler. Artık İstanbul'daki mevcut taksi sisteminin, bir avuç taksi sahibinin çıkarlarını korumaya odaklı olduğunu herkes biliyor. İstanbulluların yüzde 80'den fazlası bu sistem değişsin istiyor. Çünkü taksi bulma zorluğu, kalitesiz araçlar, düşük hizmet kalitesi ve yetersiz güvenlik gibi pek çok sorunu vatandaşlarımız her gün yaşıyor. Buradan uyarıyorum, bilimsel yöntemlerle tasarladığımız yeni taksi sistemini engellemek için yapılanları İstanbullular hiç unutmayacak ve bunun faturasını size kesecek. Elbette günü gelecek ve bu yeni sistemi mutlaka hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Ekip olarak ülkedeki ekonomik gelişmenin, ilerlemenin, demokrasinin, kültürün ve sanatın ana motor gücü olan İstanbul'da görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden İmamoğlu, "İstanbul Modeli ile elde ettiğimiz değişim ve başarının Millet İttifakı'nın bu ülkede hayatı nasıl iyileştirebileceğinin garantisi ve teminatı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 86 bin çalışanımızla oluşturduğumuz idari ve iktisadi yönetim kabiliyetimizi sürekli geliştiriyoruz. Kim ne derse desin, kim hangi engeli önümüze çıkartırsa çıkartsın, biz bu şehre yatırım yapmaktan ve insanlarımıza hizmet üretmekten yılmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bugünün zor koşullarında dahi, tüm zamanların en yüksek yatırımlarıyla tarihi bir başarı elde edebildik" diye konuştu.

- İstanbul