İmamoğlu: "İnşallah güzel bir yayın olur"
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katılacağı ortak yayına ilişkin, "Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesile özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan...
CHP İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:45 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
ile katılacağı ortak yayına ilişkin, " Türkiye
'ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesile özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. Bu yönüyle, elimden gelen katkıyı sunacağımdan her vatandaşımın emin olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yayın olur." dedi.
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