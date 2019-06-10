Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: İnşallah güzel bir yayın olur
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İmamoğlu: İnşallah güzel bir yayın olur

2 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım ile katılacağı ortak yayına ilişkin, "Türkiye demokrasisine katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum.

İmamoğlu: İnşallah güzel bir yayın olur, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım ile katılacağı ortak yayına ilişkin, "Türkiye demokrasisine katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. İnşallah güzel bir yayın olur." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:03 
belediye başkan adayı, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Ekonomi
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