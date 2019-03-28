İmamoğlu: İstanbul'a Sevgiyi, Saygıyı, Hak Hukuk Adaleti Getirmeye Geldik

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören'in ardından Esenler'e geçti.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören'in ardından Esenler'e geçti. İmamoğlu Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde katıldı. İmamoğlu'na İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İYİ Parti Esenler Belediye başkan adayı Mustafa Yılmaz eşlik etti.



Burada konuşan İmamoğlu, "Hakkınızı helal edin. Birbirine buzlaşan kalpleri eriteceğim. Birbirine kötü bakan o gözleri tedavi edeceğiz. Birbirine güzel bakacaklar. Hiç kimsenin kimseyle bir sıkıntısı yok. Hiç kimsenin aslında birbirine yanlış bakma için sebebi yok. Bu topraklar, çok derinliği olan binlerce yıllık tarihinden gelen, hem İstanbul, hem Anadolu da hem Trakya ve Balkanlar'dan çok güzel insanların yetiştiği o yüreklerin genetik dönüşümüyle bir araya gelmiştir. Bu ülkenin idarecisi olurken, dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bu güzel topraklarda hayatını sürmüş, bize felsefelerini emanet etmiş, Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi temsil ediyoruz. Kıymetli dostlar, devlet yönetimi önemlidir. Devlet adamı olmak çok önemli bir konu. Topluma hizmet ederken, gözünün içine baka baka konuşurken, ahlaklı cümle kurmak zorunda olduğumuz bilirken, tevazu içinde bu cennet vatanın bayrağımıza, bu millete layık olmayı biz Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik" dedi.



Toplumun her kesimden oy istediğini ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:



"Ben İstanbul'un tamamının oyuna talibim demiştim. Ben herkesin oyunu istedim. Allah şahit kulda şahit benim gözlerim görüyor. Bana ciddi bir kesim oy verecek biliyorum. Oy vermeyenlerinde vallahi billahi kalbini de saygısını da kazandım. Gözlerinden hissediyorum. Alışkanlıklarım var belki sana oy vermeyeceğim ama bir dahaki sefere sana oy verebilirim diyor. Dolayısıyla kimsenin kalbini kırmayacağız, hep güler yüzlü, samimi olacağız. Siyasal süreçten dolayı sizin canınızın sıkıldığı veya canınız sıkılmış olabilir. Size tavsiyem lütfen gidin ona selam verin, onlarla aranızdaki buzları eritin. Barışma zamanı, kucaklaşma zamanı, biz İstanbul'a huzur getirmeye geldik. Biz İstanbul'a sevgiyi, saygıyı, hak hukuk adaleti getirmeye geldik. Adil bir yönetim getirmeye geldik."

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